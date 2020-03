Quand Ribéry faisait ses débuts à Munich

Franck Ribéry fait partie des joueurs français qui ont marqué l'histoire d'un grand club étranger. A Munich, Kaiser Franck est devenu une légende. En 12 saisons outre-Rhin, il s'est fait un des palmarès les plus impressionnants du football européen. Une mission que l'ancien Marseillais a commencé à remplir dès sa première saison. Encore perçu comme un grand espoir du football français, le joueur qui est déjà allé en Allemagne pour participer à la Coupe du Monde 2006 s'y est installé pour de bon l'été suivant contre un chèque de 30 millions d'euros. Il avait pour objectif de relancer une équipe bavaroise expulsée du podium national la saison précédente.

Un récital dès son deuxième match de Bundesliga

Alors que l'adaptation aurait pu être difficile, Franck Ribéry s'est installé directement dans le onze d'Ottmar Hitzfeld. Sur son aile gauche, il a apporté le danger sans relâche. Un rôle dans lequel il a fait des merveilles. Son activité a fait beaucoup de bien à un secteur offensif également constitué de Luca Toni et Miroslav Klose. A ses côtés, certaines légendes vont lui transmettre le témoin. Parmi elles, Lucio, Oliver Kahn ou Mark van Bommel. Un francophone est également présent dans le onze : Daniel Van Buyten.



Les débuts de Ribéry sont une réussite et la Ribérymania ne tarde pas à naître en Bavière. En plus d'apporter de la bonne humeur dans le vestiaire, le natif de Boulogne sur Mer est efficace sur la pelouse. Après dix journées, son équipe est seule en tête du championnat, invaincue et lui a participé à toutes les rencontres. Dès la deuxième journée, il a régalé en marquant contre le Werder Brême. Son premier but en Allemagne ? Une panenka dans un match au sommet. Au sujet de la performance de son nouveau joueur, Ottmar Hitzfeld avait avoué que « les débuts de Franck se sont passés comme dans un rêve. Quand on arrive dans un club, il est très important de se montrer tout de suite convaincant. Ce rendez-vous à Brême était explosif en raison de la rivalité entre les deux clubs et il a réussi un match fantastique. » Des compliments évoqués dans le livre Ribéry, l'incompris.

Pour sa première saison à Munich, Ribéry a été impliqué sur 39 buts !

Quelques semaines plus tard, il a continué à briller en étant impliqué sur les deux buts de son équipe dans une victoire sur Bochum. Si en raison d'une blessure musculaire il n'a pas pu tenir sa place dans le Klassiker contre le Borussia Dortmund, celui qui avait 24 ans est resté un élément important d'un Bayern Munich irrésistible cette saison là. Au moment de faire les comptes en fin de saison, l'attaquant a été impliqué sur 39 buts 46 apparitions toutes compétitions confondues. Un apport important, notamment en fin de saison qui lui a permis d'être élu meilleur joueur de l'année 2008 par le syndicat allemand des journalistes.



Cette année-là, il a surtout participé à une saison quasiment historique à l'Allianz Arena. Le Bayern a réalise le doublé Coupe-Championnat et a rallié les demi-finales de la Coupe de l'UEFA. Une première saison pleine pour un Franck Ribéry qui a gardé ce rythme pendant plus de dix ans pour rentrer l'histoire d'un des plus grands clubs européens. « Quand nous l'avons engagé, c'est comme si nous avions gagné au Loto » a même dit Franz Beckenbauer. Et il n'avait même pas encore idée du montant du jackpot...