Comptant près d'une dizaine de gardiens, le Paris Saint-Germain s'active pour trouver une porte de sortie au plus grand nombre. Doublure de Keylor Navas depuis deux saisons, Sergio Rico ne fait plus partie des plans de Mauricio Pochettino, surtout depuis l'arrivée de Gianluigi Donnarumma au poste de numéro un bis. L'Espagnol pourrait se relancer en Turquie.



D'après Fotomac, Besiktas serait particulièrement enclin à faire signer le portier de vingt-sept ans. Le média turc indique que le club cherche un remplaçant au prometteur Ersin Destanoglu qui est quant à lui particulièrement convoité par d'autres écuries. De son côté, Sporx explique que Sergio Rico serait ravi de tenter l'aventure. Les discussions entre les représentants du joueur, le PSG et le Besiktas auraient même déjà débuté.