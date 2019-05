Pourquoi le Borussia Dortmund peut encore croire au titre

Alors que l’Italie, la France et l’Espagne ont déjà couronné leur champion, le suspense bat toujours son plein en Allemagne. Accroché 2-2 par le Werder Brême le weekend dernier, le Borussia Dortmund accuse un retard de quatre points sur le Bayern Munich, à deux journées de l’épilogue du championnat. Si les chances de remporter la Bundesliga flirtent désormais avec le néant pour la bande à Lucien Favre, un mince espoir demeure. Et pour cause, le calendrier des Borussen semble plus abordable que celui du grand rival bavarois.

Une 33ème journée qui peut tout relancer



Pour le Borussia Dortmund, le calcul est simple. Si le club de la Ruhr veut encore espérer être champion, il doit remporter ses deux derniers matchs de la saison, tout en espérant un double faux pas du Bayern Munich, pour qui une victoire serait synonyme de titre. Avec quatre points de retard à deux journées de la fin et une différence de buts générale largement déficitaire, le BvB doit absolument l’emporter ce samedi contre Düsseldorf (le multiplex sur beIN SPORTS 1 dès 15H dans Champions Arena, ou la rencontre en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4). Dixième du classement et hors de portée des places internationales, le Fortuna n’a plus rien à jouer en cette fin de saison. La victoire semble dans les cordes des Jaune et Noir.



Dans le même temps, le Bayern Munich ira rendre visite au RB Leipzig (beIN SPORTS 2), dans un match qui promet d’être bouillant. Si l’équipe de Ralf Rangnick, qui possède la meilleure défense du championnat, est déjà assurée de conserver sa troisième place, elle peut toujours espérer aller coiffer le Borussia Dortmund. Elle jouera donc sa chance à fond contre le Bayern Munich, elle qui n’a plus perdu en championnat depuis le 19 janvier, contre Dortmund (1-0), et qui reste sur cinq victoires lors de ses sept dernières rencontres.

Vidéo : Le Borussia Dortmund accroché par le Werder

Un épilogue aux allures d’Europe



Pour la dernière journée du championnat, programmée le 18 mai sur beIN SPORTS, le Borussia Dortmund ira rendre visite à l’autre Borussia, le Mönchengladbach. Sixièmes au classement, les Die Fohlen rêvent d’une fin de saison en apothéose. S’ils peuvent encore accéder à la quatrième place synonyme de Ligue des Champions, ils doivent surtout se méfier de Wolfsbourg, à égalité de points, et qui pourrait les priver de Ligue Europa.

En parallèle, le Bayern Munich accueillera l’Eintracht Francfort, dans une rencontre explosive. La bande à Sébastien Haller devra batailler pour conserver sa quatrième place, elle qui entrevoit dans son rétroviseur quatre équipes à moins de trois points. L’équipe d’Adi Hütter pourrait ainsi être contrainte de battre le Bayern Munich pour conserver son graal.

Le Borussia Dortmund peut-il vraiment le faire ?



Si, mathématiquement, tout est encore jouable pour le Borussia Dortmund, la réalité semble bien plus contrastée. Voir le Bayern Munich perdre ses deux dernières rencontres semble impensable. Il faut remonter au 2 février pour trouver trace du dernier revers de Ribéry et consorts en Bundesliga. Lucien Favre ne se fait d’ailleurs que peu d’illusions, comme il le confiait en conférence de presse : "Nous savons que nous devons gagner la semaine prochaine et espérer que le Bayern perde. Mais nous ne sommes pas des rêveurs."

Dans son histoire, le BvB a pourtant déjà réalisé pareil exploit. Lors de la saison 2001-2002, il comptait cinq points de retard sur le Bayer Leverkusen, à trois journées de la fin. Trois matchs plus tard, les Borussen soulevaient le trophée, emmenés par Matthias Sammer. Cette saison, Dortmund est habitué à briller dans le money time avec 24 buts inscrits dans les 15 dernières minutes de jeu dont huit dans le temps additionnel. L’homme clutch ? Paco Alcacer avec 12 pralines tardives. L’homme du miracle ?