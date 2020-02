Pour lutter contre le Coronavirus, le Bayern Munich interdit les selfies

L'épidémie du Coronavirus (COVID-19) agite le microcosme du football. On approche de la psychose dans certains pays. Même l'Euro 2020 pourrait être annulé sous la menace de la propagation du virus. Les instances du football internationales et les grands clubs continentaux multiplient les mesures de prévention. Il s'agit de minimiser l'exposition des joueurs à la maladie. C'est le cas du Bayern Munich, qui a pris des mesures un tantinet drastiques."Le docteur Roland Schmidt, directeur du département médical de notre club, a demandé aux joueurs de ne plus prendre de selfies ou de signer d’autographes pour les fans.", a ainsi fait savoir le club munichois via un communiqué. "Nous espérons la compréhension de nos fans et des visiteurs qui viendront assister aux matchs ou aux séances d’entraînement", a ajouté le champion d'Allemagne. Les supporters vont donc devoir prendre leur mal en patience.