Pep Guardiola voulait faire jouer Manuel Neuer en milieu de terrain

Même s’il n’a pas réussi à mener le club vers le sacre européen, celui pour lequel il avait été recruté, Pep Guardiola a laissé beaucoup de bons souvenirs au Bayern Munich. Karl-Heinz Rummenigge, le patron du club, se souvient avec délectation de cette période (2013-2016). Il garde en mémoire les nombreux trophées amassés, mais aussi les quelques idées surprenantes qu’a eues l’entraineur catalan. Dont celle qui consistait à aligner le portier Manuel Neuer en tant milieu de terrain.

Guardiola était décidé à faire l’essai

Dans un entretien au Bayern Magazine, Rummenigge est revenu en détails sur ce coup de tête de Pep : « Manuel a inventé le gardien de but footballeur et a révolutionné cette position. Je me souviens encore comment Pep Guardiola, après avoir remporté un championnat, a eu sérieusement l'idée de le faire jouer comme milieu de terrain ». L’actuel manager de City était déterminé à tenter cet essai et son dirigeant a dû se montrer très persuasif pour l’en empêcher : « J’ai eu du mal à le dissuader de cette idée, mais je suis parvenu en lui disant que certains interpréteraient ça comme de l’arrogance. Même si je suis convaincu que Manu (Neuer) se serait très bien comporté à ce poste ».