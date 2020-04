Pays-Bas : Robben pourrait sortir de sa retraite

Arjen Robben a déclaré qu'il envisageait de sortir de sa retraite de footballeur professionnel, lui qui révèle que le football de haut niveau lui manque. "Au début, le football ne m'a pas du tout manqué. Mais ensuite il y a eu une phase où ça a chatouillé à nouveau et j'ai eu des pensées telles que: 'Hé, je voudrais peut-être jouer un peu à nouveau.' De temps en temps, j'ai toujours ce sentiment. Avec ce virus, c'est un moment très étrange pour tout le monde et quand le football revient, alors là ! Mais peut-être qu'il reste toujours un peu de football en moi. Je suis juste un athlète. Le futur ? Je n'ai rien de spécifique à l'esprit", a confié le virevoltant Batave au FC Bayern Podcast. Durant son riche parcours, Robben a porté les couleurs de plusieurs clubs dont Groningen, le PSV, Chelsea, le Real Madrid et le Bayern Munich.