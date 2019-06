Pavard: "La concurrence ne me fait pas peur"

Comme tous les joueurs de l’équipe de France, qui préparent les déplacements en Turquie et en Andorre, Benjamin Pavard n’a plus que deux matches à jouer cette saison, avant de s’offrir un break bien mérité. "Je vais couper mes téléphones, pour bien me ressourcer, et arriver déterminé et frais à la reprise, annonce le défenseur des Bleus. Je vais énormément bosser pendant les vacances, parce que j’ai envie de tout casser au Bayern la saison prochaine."

L’ancien Lillois sort d’une saison très difficile en club, avec le VfB Stuttgart, dont il n’a pu empêcher la relégation. "C’est le collectif qui n’a pas fonctionné, explique-t-il. J’aime ce club. Descendre avec ce club, ça m’a touché." L’exercice catastrophique du club souabe (70 buts encaissés en 34 journées) n’a pas empêché Pavard d’être recruté par le plus grand club du pays. L’arrivée de Pavard, tout comme celle de Lucas Hernandez, son pendant à gauche chez les Bleus champions du monde, s’inscrit dans un mercato déjà très agité de la part du Bayern, qui a laissé partir les légendes Arjen Robben et Franck Ribéry.

Sur la durée, j’espère faire partie des cadres

"Ça me fait pas peur, lance l’auteur du plus beau but de la Coupe du monde 2018. Je savais qu’ils voulaient renouveler l’effectif. J’en fais partie. Je suis heureux de rejoindre ce très grand club. C’est l’un des meilleurs clubs du monde si ce n’est le meilleur. Le stade est toujours plein, il y a de très grands joueurs. Je suis très excité."

Pavard ne sait pas encore s’il sera utilisé en tant que latéral droit (comme chez les Bleus) ou en tant que défenseur central (comme à Stuttgart): "Je peux jouer aux deux postes, et il y aura beaucoup de matches dans la saison." Peu importe le choix de son entraîneur à ce sujet, le natif de Maubeuge veut s’imposer au Bayern, et garnir un peu plus son palmarès. "Sur la durée, j’espère faire partie des cadres, et gagner énormément de titres, lance-t-il. Quand on goûte à la Coupe du monde, on a envie de gagner encore plus de trophées chaque année, que ce soit la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne, ou la Champions League, qui est un rêve pour tout joueur."

En rejoignant un club aussi prestigieux, Pavard, d’une certaine façon, fait aussi le grand saut, et s’offre un challenge personnel. Sachant que, si cela devait mal se passer, il mettrait ainsi sa place en équipe de France en danger. "Je suis qui quelqu’un qui bosse encore plus quand ça ne va pas, répond-il, serein. Je ne mets pas de pression particulière. Mes qualités individuelles, je les connais. La concurrence fait partie du football, elle fait progresser, ça ne me fait pas peur."