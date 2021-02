Où en sont Sarr et Choupo-Moting ?

Bouna Sarr

"On apprécie son engagement et sa bonne humeur, c'est un très bon camarade mais on aimerait un peu plus de rigueur tactique."



Il a été pris chez les champions d'Europe (et du monde, désormais) pour être le remplaçant idéal de Benjamin Pavard, et ça ne loupe pas. "Il n'a pas la même discipline et le même rythme au Bayern qu'à l'Olympique de Marseille, confirmait Jean-Charles Sabattier début décembre. Il a fallu compenser, il a parfois joué à gauche alors que ce n'est pas son poste favori. Il a le mérite de tenter des choses, tout n'est pas parfait mais les dirigeants lui laissent encore un peu de temps. On apprécie son engagement et sa bonne humeur, c'est un très bon camarade mais on aimerait un peu plus de rigueur tactique. On considère que ce sont des débuts..."



Sauf que depuis, rien ne va vraiment dans un sens qui pourrait améliorer sa situation. Sa seule titularisation en deux mois ? L'incroyable élimination à Kiel (deuxième division), en Coupe. "A l'OM, déjà, il compensait ses énormes erreurs tactiques par sa vitesse, ce n'est pas une surprise, reprenait encore Grégory Paisley. Au Bayern, il progressera." Mais pour ça, il faudrait donc jouer, au moins un peu.



En 2020 : 8 matchs sur 15 possibles (2 absences sur blessure), 6 titularisations - En 2021 : 1 match sur 10 possibles, 1 titularisation

Eric-Maxim Choupo-Moting



Contrairement à Bouna Sarr, le rôle de l'ancien Parisien a globalement peu varié au cours de la saison. Ses buts et ses titularisations, en première partie de saison, se répartissaient sur la Coupe ou les matchs sans enjeu de Ligue des Champions - quand le Bayern était déjà qualifié. Pour le reste, il continue d'entrer régulièrement en fin de match, surtout ces derniers temps. C'est la première fois, depuis son arrivée, qu'il enchaîne cinq apparitions de suite (trois en Bundesliga, deux au Mondial des clubs).

"Munich est une super ville, c'est un pas incroyable dans ma carrière"



Fin novembre (pour Sport Bild), il étalait cet état d'esprit remarquable qui avait déjà fait de lui le chouchou du PSG, auprès des supporters comme de ses coéquipiers : "Je suis complètement intégré, après peu de temps. Paris voulait me prolonger, mais quand j'ai eu un contact avec le Bayern et que j'ai parlé à Hansi Flick, c'était clair : c'était ce que je voulais ! C'est un honneur incroyable de jouer pour le plus grand club d'Allemagne, en tant que gamin de Hambourg. Munich est une super ville, c'est un pas incroyable dans ma carrière (...) Ce sont les meilleurs qui doivent jouer le plus, Robert Lewandowski est mon coéquipier et on veut gagner ensemble. A Paris, Edinson Cavani était aussi mon ami."



En 2020 : 9 matchs sur 17 possibles, 4 titularisations, 3 buts - En 2021 : 7 matchs sur 9 possibles, 0 titularisation, 0 but