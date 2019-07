Ntep, la galère continue...

Paul-Georges Ntep soufflera 27 bougies à la fin du mois de juillet. L'attaquant de Wolfsburg devrait tout avoir pour être heureux, lui qui a la chance de pouvoir évoluer sous les couleurs d'une formation allemande assez ambitieuse, et qui est parvenue à se hisser à la 6e place du classement de Bundesliga au printemps dernier. Seulement voilà, ce profil offensif excentré n'a pas disputé une seule minute avec les Loups au cours du précédent exercice. Une saison 2018-2019 qui s'est donc dessinée dans la lignée des précédentes. Car depuis quatre ans, Ntep n'est plus que l'ombre de l'espoir qu'il fut.

Comment oublier qu'en juin 2015, il avait fêté ses deux premières, et uniques, sélections en équipe de France, récompensé de ses belles prestations avec le Stade Rennais par Didier Deschamps ? Il approchait alors de ses 23 ans, et semblait capable de s'installer durablement chez les Bleus, avec d'abord l'Euro 2016 en perspective. Mais la galère a commencé peu de temps après. En juillet de cette même année, une première blessure vient le stopper dans sa progression, puis deux autres au coeur de l'automne. Et finalement, au printemps 2016, après avoir raté de nombreuses semaines de compétitions, il doit passer sur le billard pour soigner une blessure mal cicatrisée. Paul-George Ntep ne s'en remettra pas, même si, moins d'un an plus tard, en janvier 2017, Wolfsburg lui accorde sa confiance.

Avec le peu de succès que l'on sait. Celui qui deviendra international camerounais, n'ayant joué que deux rencontres amicales avec le maillot tricolore sur les épaules, tente de se relancer à l'AS Saint-Etienne en janvier 2018, en vain. Le voilà désormais mis à l'écart chez les Loups par l'entraîneur autrichien Oliver Glasner. Dans un communiqué officiel, le club allemand annonce que le Lion Indomptable est écarté du groupe professionnel et devra se contenter de séances d'entraînement avec les U23. Une manière comme une autre de le pousser vers la sortie. Mais quel club osera désormais tenter le pari Ntep ?