Nkunku s’offre un record en Bundesliga

Malgré le départ de son coach Julian Nagelsmann l'été dernier pour le Bayern Munich, le RB Leipzig a démontré cette saison qu'il ne devait pas uniquement sa réussite aux seuls choix tactiques de son ex entraîneur. Doté d'un effectif homogène et de qualité, l'équipe a tenu son rang et occupe une belle quatrième place (synonyme de Ligue des champions) à une journée de la fin du championnat. Une Bundesliga qui a d'ailleurs honoré Christopher Nkunku. Et c'est donc un record que s'est offert l'international tricolore au moment de se voir décerner, pour la quatrième fois de la saison, le titre de "meilleur joueur du mois". Depuis la création de cette récompense en 2018, jamais aucun joueur n'était parvenu à glaner quatre fois ce titre. Et l'ancien du Paris Saint-Germain a même réussi un coup du chapeau en bonne et due forme, puisque cela fait trois mois de suite qu'il est sacré meilleur joueur du championnat allemand.

Des statistiques parlantes

Les statistiques de Christopher Nkunku parlent à elles seules puisque l'homme de vingt-quatre ans a déjà planté trente-quatre buts en quarante-neuf matchs, toutes compétition confondues (dont 20 en 32 matchs de Bundelisga), le tout agrémenté de dix-neuf passes décisives. Excusez du peu.