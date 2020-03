Gernot Rohr se trouvait samedi dans les tribunes de la PreZero Arena pour assister à la rencontre de Bundesliga entre Hoffenheim et le Bayern Munich. Remporté par les visiteurs sur un score de tennis (0-6), ce match de la 24eme journée a permis au sélectionneur du Nigeria de superviser deux joueurs susceptibles de rejoindre les Super Eagles dans un futur plus ou moins proche. D'abord le défenseur d'Hoffenheim Kevin Akpoguma. Entré à la 75eme minute de jeu, le Germano-Nigérian compte 62 sélections avec les équipes allemandes U16 à U21. Âgé de 24 ans, cet ancien de Karlsruhe et du Fortuna Düsseldorf pourrait apporter de nouvelles solutions dans l'arrière-garde nigériane.

La sensation Zirkzee

Mais Gernot Rohr a aussi et surtout suivi de près la prestation d'un joueur du Bayern Munich, en l'occurrence le jeune Joshua Zirkzee (18 ans). Apparu à six reprises en équipe première (pour trois buts marqués), cet attaquant néerlandais aux origines nigérianes porte pour l'heure les couleurs des Oranje U19 (9 matchs, 8 buts). Titularisé en pointe à la place de Robert Lewandowski, le longiligne (1m93) avant-centre, aux appréciables qualités techniques, a participé samedi au festin offensif de son équipe, en inscrivant le troisième but, du gauche sur un service de son homonyme de prénom Joshua Kimmich.