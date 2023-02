Neuer triste et agacé, Oliver Kahn le calme

A une dizaine de jours d'affronter le Paris-Saint-Germain pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le Bayern Munich s'est offert une petite histoire dont il se serait bien passé. En effet, l'éviction de Toni Topalovic, entraîneur des gardiens du club, après qu'il ait raconté des discussions privées du staff à certains joueurs, a fait réagir Neuer. Il s'est montré très triste et agacé dans deux interviews données à The Athletic et Süddeutche Zeitung.

"Ça m’a extrêmement touché. Pour moi, c'est sorti de nulle part. Pour Toni aussi. Je n'ai pas du tout compris. Ça m'a vraiment assommé. Il n'était pas là seulement pour moi, mais pour l'ensemble du groupe de gardiens, pour le club. Il n'a pas travaillé onze ans et demi uniquement pour moi, mais pour tout le monde. Pour moi, c'était un coup dur alors que j'étais déjà à terre. J'ai eu l'impression que l'on m'arrachait le cœur, c'est la chose la plus brutale que j'ai vécue dans ma carrière. Et j'en ai vraiment vu des choses. Des gens ont fondu en larmes. C’est une grande déception".

Oliver Kahn réagit immédiatement

Son board, emmené par Oliver Kahn a réagi immédiatement dans les colonnes de Bild afin de corriger l'accro de son capitaine, blessé pour de longs mois : "Ce que Manuel dit dans certaines parties de ces deux interviews par rapport au départ de Toni Tapalovic ne correspond ni à lui en tant que capitaine, ni au regard des valeurs du FC Bayern. De plus, ses déclarations ne sont pas opportunes, car nous sommes à la veille de matchs très importants. Il est personnellement touché, il faut le comprendre dans une certaine mesure. Nous en étions conscients lorsque nous lui avons expliqué que cette décision était la meilleure pour notre équipe."