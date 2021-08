Nagelsmann : « Haaland est encore loin de Lewandowski »

Alors que Julian Nagelsmann a été impressionné par les performances de Haaland en Bundesliga, le coach du Bayern récemment nommé pense toujours que le joueur de 21 ans a encore du chemin à faire pour égaler la régularité de Robert Lewandowski. "Lewandowski a prouvé depuis plusieurs années qu'il est un attaquant de classe mondiale", a déclaré Nagelsmann lors de la conférence de presse d'avant-match de lundi. "Erling n'est pas dans le championnat depuis si longtemps, même si son taux de buts est excellent. L'autre différence est l'âge. Lewandowski a beaucoup plus d'expérience. En termes de similitudes, ils sont tous les deux un danger incroyable. Mais je suis incroyablement heureux d'avoir Lewandowski ici", a dit le coach bavarois en conférence de presse.

Nagelsmann se méfie d'Haaland

Empêcher Haaland de marquer mardi lors de la Supercoupe d'Allemagne entre le BvB et le Bayern sera une tâche énorme, mais Nagelsmann est convaincu que ses joueurs – notamment le gardien Manuel Neuer – sont capables d'y parvenir. "C'est bien sûr un excellent attaquant. Extraordinaire. En plus de ses buts, il est aussi robuste et rapide", a louangé Nagelsmann. "Nous devons nous approcher de lui pour l'empêcher de venir derrière notre défense".