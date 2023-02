Mercato : le Bayern a repoussé de grosses offres pour Benjamin Pavard

Animateur tardif du marché des transferts hivernal, le Bayern Munich aurait pu perdre Benjamin Pavard. Au cœur d’un jeu de chaises musicales, l’international français aurait pu rejoindre l’Inter Milan. En effet, le club italien avait identifié le joueur âgé de 26 ans comme successeur de Milan Skriniar, en partance pour le PSG. Outre les Nerazzurri, le Barça semblait intéressé par les services du natif de Maubeuge. Dans les colonnes de SportBild, Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du club bavarois a renouvelé sa confiance envers le Français.

"Benjamin Pavard est un joueur spécial"

"Benjamin Pavard est un joueur très important et polyvalent en défense. Nous avons de très gros objectifs cette saison, et c’est pour cela que nous ne voulons pas, et ne pouvons pas nous en passer. Financièrement, il y a eu des offres très attrayantes, mais le sportif passe toujours avant chez nous. Benji est un joueur spécial qui est sensible et qui a besoin d’affection, je sais aussi quel grand cœur il a et ce qu’il peut faire" a-t-il indiqué. Cette saison, le joueur formé à Lille a disputé 25 matches sous la tunique munichoise mais devrait voir son temps de jeu s’assombrir avec l’arrivée de Joao Cancelo, cet hiver.