Mercato : Dortmund a identifié le successeur de Jadon Sancho

Comme chaque été au Borussia Dortmund, une pépite s'apprête à en chasser une autre. Alors que le départ de Jadon Sancho à Manchester United a été acté, le club allemand cherche à réinvestir une partie des 85 millions d'euros encaissés grâce à ce transfert sur un nouveau jeune joueur à fort potentiel. Et le pensionnaire de Bundesliga aurait déjà identifié sa cible. C'est le Néerlandais Donyell Malen qui est annoncé au Signal Iduna Park pour prendre la relève de l'international anglais. A 22 ans, l'attaquant du PSV Eindhoven intéresse énormément le club de la Ruhr. Selon Bild, des négociations sont en cours au niveau de l'indemnité de transfert. Au début des discussions, le BVB ne comptait pas dépenser plus de 27 millions d'euros mais le club néerlandais demande bien plus que 30 millions. La question du salaire demandé par Mino Raiola pour le joueur qu'il représente est l'autre point épineux dans ces négociations. Le Borussia Dortmund espère quand même convaincre le joueur avant la fin de ses vacances estivales. Le natif de Wieringen a obtenu quelques jours de repos supplémentaires après avoir participé à l'Euro avec les Pays-Bas. Il s'y est notamment distingué avec deux passes décisives.

Formé à Arsenal avant de devenir un des meilleurs joueurs d'Eredivisie

Il n'y a pas qu'avec les Oranjes que Donyell Malen a été convaincant. La saison dernière, il a été impliqué sur 37 buts en 45 apparitions toutes compétitions confondues. Avec 19 réalisations, l'attaquant a été le deuxième meilleur buteur de l'Eredivisie, le championnat néerlandais. Ses exploits ont également attiré l'attention de Liverpool ou de Wolfsburg. Attaquant complet capable de marquer mais aussi de faire marquer ses coéquipiers, l'international néerlandais depuis 2019 est polyvalent et peut évoluer à tous les postes sur le front de l'attaque. Formé à Arsenal avant de signer au PSV Eindhoven en 2017 où il s'est révélé avec déjà trois saisons pleines chez les professionnels, Donyell Malen peut espérer franchir un cap cet été en rejoignant un des cinq grands championnats européens. Le Borussia Dortmund qui rêve de l'associer à Erling Haaland souhaite lui accorder cette opportunité.