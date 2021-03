Mbappé-Haaland, Kimmich a fait son choix

Il n'a pas esquivé la question. Comme de nombreux acteurs du football, Joshua Kimmich y a eu droit. Invité de l'émission ESPN FC, le joueur du Bayern Munich s'est vu proposer le fameux choix binaire entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. S'il ne devait en choisir qu'un, lequel prendrait-il ?

Le polyvalent milieu munichois n'a guère hésité et a opté pour l'attaquant du Borussia Dortmund. Peut-être parce qu'il le connait mieux pour l'avoir régulièrement croisé en Bundesliga, comme ce fut encore le cas hier lors du succès du Bayern sur le BvB (4-2)

A moins qu'il n'estime que l'international norvégien possède de plus grandes qualités et un potentiel plus important que Kylian Mbappé. Il n'a pas développé.