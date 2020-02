Marcus Thuram, un attaquant kolossal

L'attaquant français a la côte en Allemagne. Après 23 journées, trois d'entre eux font partie du top 15 des joueurs les plus décisifs de Bundesliga. Parmi eux, Marcus Thuram. Tout juste débarqué de Guingamp cet été, le joueur de 22 ans a été impliqué 14 buts depuis le début de la saison. La preuve d'un transfert rapidement digéré au sein d'une formation qui joue le haut de tableau. Chez le prétendant au titre qui compte également sur Alassane Pléa pour mener son attaque, c'est bien le joueur acheté pour 9 millions d'euros l'été dernier qui a été le plus décisif : 6 buts et 8 passes décisives en championnat. Une évolution incroyable pour celui qui évoluait la saison précédente dans une équipe de Guingamp reléguée en Ligue 2. Et malgré le scepticisme qui avait pu entourer ce transfert, Marcus Thuram a prouvé que son jeune âge ne l'empêche pas d'avoir les épaules assez large pour évoluer au plus haut niveau. Dans le jeu où il brille mais aussi en interview où il n'a pas voulu trop en faire à ce sujet. « Vous savez, il y a toujours des sceptiques. Si vous êtes humain, les gens douteront de vous, mais c'est une bonne chose : tu continues à travailler pour leur prouver qu'ils ont tort. Je ne suis pas en mission pour lutter contre ça. Je me concentre sur ce que j'aime faire : jouer au football.» Marcus Thuram est l'attaquant le plus utilisé par Gladbach

Il faut dire que l'écart était grand entre l'En Avant et le Borussia. Mais grâce à ses qualités, le natif de Parme a rapidement su s'adapter à son nouvel environnement et surtout aux attentes placées en lui. La confiance que lui a rapidement donnée Marco Rose a permis d'écarter tous les doutes. Marcus Thuram a été titularisé 20 fois sur les 23 premières journées de Bundesliga. Personne n'a fait aussi bien dans le secteur offensif des Borussen. Même pas Lars Stindl, le capitaine. Revenu de blessure, l'international allemand est loin d'être autant utilisé que son nouveau partenaire français. Cela s'explique notamment par la capacité de l'Espoirs français a joué dans les différents systèmes utilisés chez le 4eme de Bundesliga. En pointe dans une attaque à deux ou sur le côté gauche d'un dispositif à trois attaquants, Thuram a toujours une place dans le onze titulaire. Une place qu'il honore soit avec des buts, soit avec des passes décisives. Un buteur capable de faire la différence par la passe

Muet depuis le 1er décembre, il a su évoluer pour continuer à être décisif. Ses passes décisives continuent de faire la différence. Un changement de registre qui n'agace pas l'intéressé. « En fait, il faut que je sois décisif, que j'aide l'équipe. Quand j'entre sur le terrain, bien sûr que je veux marquer, mais si je sors du match, que j'ai fait une passe décisive et que je n'ai pas marqué, je ne serai pas énervé. » a-t-il expliqué à L'Equipe. Désormais spécialiste des offrandes, il en comptabilise huit dans le championnat et joue dans la même cours que Thorgan Hazard ou Serge Gnabry. Un statut qui prouve le cap passé par celui qui représentait l'espoir de maintien au Stade du Roudourou l'an passé. Grace à son potentiel athlétique et son sens du but, il a les armes pour briller en Allemagne. Toutes compétitions confondues, le joueur désormais représenté par Mino Raiola a déjà fait mieux que lors de ses deux saisons en Ligue 1. Un moyen de justifier l'attirance de l'Allemagne pour les attaquants passés par l'Hexagone.