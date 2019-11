Marco Reus (Borussia Dortmund) tape du poing sur la table après le faux pas contre Paderborn

Le Borussia Dortmund est passé tout près vendredi soir d’une humiliante défaite face à la lanterne rouge de Bundesliga, Paderborn (3-3). Le vice-champion d’Allemagne était mené par trois buts d’écart à la mi-temps, et n’a dû son salut qu’à un énorme sursaut au retour des vestiaires. Le but de l’égalisation n’a, en outre, été assuré qu’à l’entame du temps additionnel par Marco Reus. Un finish heureux mais qui n’a pas suffi pour effacer totalement les 45 premières minutes catastrophiques.

Reus : « Nous avons honte de notre prestation »

Après la rencontre, c’est donc plus la déception et la colère qui a prédominé dans l’esprit des Schwarzgelben. Et cela s’est vérifié dans les propos à chaud tenus par le capitaine de l’équipe, Marco Reus. Remonté en raison du triste visage qui a été montré, il n’a pas hésité à hausser le ton et pointer du doigt là où ça fait mal : « Nous devons nous excuser auprès de tout le monde dans le stade. Nous ne savons pas ce qui s’était passé. Nous avons honte. On ne doit plus jamais reproduire des performances comme celle-ci. Ça a été vraiment de la m****. » Des propos forts et qui devraient assurément secouer l’équipe et peut-être même tout le club; alors que se profile un match important en Ligue des Champions contre Barcelone.



Depuis l’entame de la saison, le Borussia Dortmund peine énormément à tenir son rang. En championnat, la formation phare de la Ruhr n’a remporté que 5 de ses 12 premiers matchs et ce rythme décevant pourrait la voir reléguée à huit points du leader dès ce samedi. Sur la scène continentale, le bilan est meilleur (7 points sur 12) mais Reus et ses coéquipiers ne sont pas encore assurés de passer en huitièmes. Ils n’ont que 3 points d’avance sur l’Inter Milan à deux journées de la fin.