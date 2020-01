ℹ @LucasHernandez nach rund zweieinhalb Monaten wieder auf dem Rasen! 👏

👉 https://t.co/9IdXlUDt5M#FCBayern



— FC Bayern München (@FCBayern) 5 janvier 2020

Hernandez espère être de retour au meilleur de sa forme avant Chelsea

A l’arrêt depuis le mois d’octobre dernier en raison d’un problème à la cheville, Lucas Hernandez ne devrait pas tarder à reprendre la compétition. L’arrière droit français est en phase de reprise, et ce week-end il s’est même entrainé normalement avec le reste de ses coéquipiers munichois du côté du Doha.Une bonne nouvelle pour lui, pour son club bavarois et aussi pour l’Équipe de France.Hernandez, qui avait dû passer sur le billard, va certainement beaucoup travailler physiquement durant les prochains jours pour être apte à reprendre le chemin des terrains.mais il peut raisonnablement espérer participer aux échéances qui suivent et en particulier à la double confrontation contre Chelsea en 8es de finale de la Ligue des Champions (25 février et 18 mars). Avec lui, l’entraineur Hansi Flick disposera de plus d’options en défense, un secteur où les indisponibilités sont nombreuses en ce moment chez les Bavarois.