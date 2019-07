L’hommage de Ribéry à Robben

Arjen Robben a dit stop. Alors que l’international néerlandais semblait initialement vouloir relever un dernier défi après la fin de sa longue aventure au Bayern Munich, l’ancien joueur des Blues a finalement décidé de mettre un terme à sa carrière.

Une retraite annoncée ce jeudi qui lui a valu une pluie d’hommages dont celui de Franck Ribéry, son ancien compère au Bayern. "Merci Arjen Robben ! Le meilleur partenaire que je pouvais imaginer. Robbery ne sera jamais oublié ! Quelle carrière mon ami, maintenant profite de ton temps libre en dehors des terrains", a ainsi salué le Français sur les réseaux sociaux.

THANK YOU • DANKE • MERCI • DANKJEWEL @ArjenRobben!

Best @FCBayern counterpart I could imagine, #Robbery will never be forgotten! What a career my friend, now enjoy your time off the pitch ❤️ #MiaSanMia #10years #RobberyForever #FR7 #AR10 pic.twitter.com/G6vIWGrKeb