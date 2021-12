Lewandowski rectifie ses propos sur Messi

Une semaine après la cérémonie du Ballon d’Or, Robert Lewandowski a donné une interview à la TV polonaise. Un entretien dans lequel il a semblé faire part de son amertume concernant l’issue de ce concours. D’autre part, et c’est ce qui a surpris tout le monde, il s’en est pris à son rival Lionel Messi qu’il a accusé de ne pas être honnête quand il a partagé sa peine publiquement. "J'aimerais que ce [la déclaration de Messi pour le Ballon d'Or 2020] soit une déclaration sincère et courtoise de la part d'un grand joueur et pas seulement des mots vides", avait confié le buteur du Polonais.

Lewandowski assure respecter Messi

Cette sortie de Lewandowski a donc fait grand bruit. Mais est-ce exactement les mots utilisés par l’intéressé ? À priori non. L’intéressé vient de s’exprimer de nouveau auprès du journal allemand Kicker. Il affirme que ses propos ont été mal traduits. « Ma déclaration que j'ai faite dans une interview avec une chaîne de télévision polonaise a été mal interprétée, a-t-il clamé. Je n'ai jamais voulu dire que les propos de Lionel Messi n'étaient pas sincères ou honnêtes. Au contraire, ses propos lors de cet événement à Paris, lorsqu'il a dit que je méritais le Ballon d'Or pour 2020 à son avis, m'ont profondément touché et cela m'a rendu heureux. Je voulais juste dire que je serais très heureux si les paroles de Messi conduisaient à une action. Je respecte beaucoup Lionel Messi et je tiens à le féliciter une nouvelle fois pour avoir remporté le Ballon d'Or 2021. »

Est-ce la vérité ou un simple rétropédalage de Lewandowski après avoir mesuré les conséquences de sa prise de parole ? Seuls ce qui maitrisent le polonais sont à même à répondre à cette question.