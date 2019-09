Lewandowski affole les compteurs

Il n’aura fallu que 3 petites minutes à Robert Lewandowski pour faire trembler les filets de l’Allianz Arena ce samedi contre Cologne (4-0). Une réalisation suivie 45 minutes plus tard d’une deuxième sur un coup de tête bien placé au point de penalty. Et un doublé qui permet à l’international polonais de compter 9 buts après seulement 5 journées de Bundesliga, de quoi justifier son titre de joueur du mois d’août récupéré le 20 septembre. En conservant ce rythme, il pourrait s'approcher du record de 40 buts en une saison, détenu par Gerd Muller depuis la saison 1971-1972.

Véritable chasseur de buts (il a également marqué en Ligue des champions et en Coupe d’Allemagne cette saison), Robert Lewandowski n’en oublie pas son rôle de coéquipier. Alors qu’il avait l’occasion de s’offrir un triplé sur penalty ce samedi, il a laissé à Philippe Coutinho le soin d’ouvrir son compteur avec le maillot du Bayern. Un geste loin d'être anodin pour un joueur qui chasse tous les records de l'autre côté du Rhin. Avec déjà 4 titres de meilleur buteur sur une saison, il pourrait se rapprocher un peu plus des 7 couronnes de Gerd Muller à la fin du présent exercice.

Avec ce doublé, le numéro 9 du Bayern Munich porte son total à 211 buts en Bundesliga. Déjà 5e meilleur buteur de l’histoire du championnat, il ne pointe plus qu’à 2 unités de Manfred Burgsmuller et 9 de Jupp Heynckes. Des illustres prédécesseurs qu’il devrait dépasser dans le courant de la saison avant, pourquoi pas, de viser plus haut. Klaus Fischer a marqué 268 buts, tandis que l'inévitable Gerd Muller a trouvé 365 fois le chemin des filets. Des challenges qui pourraient motiver Robert Lewandowski à continuer sur ce rythme encore quelques années.