L'entraîneur allemand Thomas Tuchel avait un statut héroïque à Chelsea, ayant poussé l'équipe à remporter la Ligue des Champions en 2021. Le nouveau groupe de propriétaires, dirigé par Todd Boehly, a investi massivement pendant l'été, dépensant plus que n'importe quel club en Europe, les Blues ayant fait neuf signatures au total. Cependant, Tuchel a été licencié peu de temps après la fenêtre de transfert, et Graham Potter est arrivé de Brighton pour le remplacer et faire avancer l'équipe pour le reste de la campagne.

Tuchel se voit offrir un retour sur le banc

Et selon des sources allemandes, le Bayer Leverkusen envisage de recruter un nouveau coach après avoir connu des difficultés au début de la saison. Leverkusen occupe la 17eme place du classement de la Bundesliga, à quatre points de la dernière place, et son dernier résultat est une défaite 4-0 face au Bayern Munich, champion en titre. Leverkusen viserait donc les services de Tuchel. Affaire à suivre.