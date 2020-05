Leverkusen sombre face à Wolfsburg / Bundesliga (J28)

En accueillant Wolfsburg, ce mardi à domicile, le Bayer Leverkusen avait la possibilité de monter sur le podium du classement en Bundesliga. Pari manqué. L’équipe de Peter Bosz a complètement calé, s’inclinant sur le large score de 4 buts à 1. Une contre-performance qui risque de laisser des traces du côté de la BayArena. Pour les Loups, en revanche, c’est une brillante performance et qui leur permet de se hisser à la hauteur de leur adversaire du jour au classement.

Impressionnant depuis la reprise du championnat, Kai Havertz, la pépite de Leverkusen, l’a été beaucoup moins ce mardi. Pour une fois, il s’est montré muet et c’est toute son équipe qui est passée à côté de son rendez-vous. Il s’est fait voler la vedette par Maximilian Arnold. Ce dernier a signé trois gestes décisifs (un but et deux passes), jouant un grand rôle dans le large succès des siens.

Moenchengladbach reste à l’arrêt

Dans les autres rencontres du jour, le Borussia Moenchengladbach a manqué de l’emporter sur le terrain du Werder Brême, un mal classé (0-0). Pléa, Thuram et leurs coéquipiers manquent aussi une belle opportunité de monter dans le trio de tête. Après sa défaite contre le Bayern, l’Eintracht espérait se relancer en dominant Fribourg chez lui. La formation d’Adi Hutter n’a finalement pu faire mieux qu’un nul (3-3). Elle aurait même pu s’incliner sans un sursaut en fin de rencontre, avec deux buts dans le dernier quart d’heure.