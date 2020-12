Leverkusen : Les jumeaux Bender vont raccrocher

Servus Lars, Servus Sven! 👋

Lars und Sven #Bender werden ihren jeweils auslaufenden Vertrag bei Bayer 04 nicht verlängern und ihre Profi-Karriere zum Ende der laufenden Saison beenden...

➡️ https://t.co/eFaXoLrKRp#Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/PLgHtOEcOU



— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) December 21, 2020

Ce n'est pas tous les jours que cela arrive et c'est une belle histoire qui se termine. Ce lundi, Lars et Sven Bender, les jumeaux qui jouent au Bayer Leverkusen, ont décidé, d'un commun accord, de ne pas renouveler leur contrat pour l'année prochaine et de prendre leur retraite. Dans un communiqué, les frères ont regretté leur décision d'arrêter leur carrière alors qu'ils n'ont que 31 ans. « Après une longue période de réflexion, nous avons finalement pris la décision de ne pas poursuivre notre voyage avec le Bayer, ont-ils expliqué. Nous avons estimé qu'il était de notre responsabilité de communiquer rapidement cette décision au club. Cette décision était tout sauf facile pour nous, notamment en raison des discussions honnêtes, justes et compréhensives avec la direction du club de Leverkusen dans le passé. »Le directeur sportif de Bayer 04, Rudi Völler a salué « les performances exceptionnelles des deux frères Bender. Il n'y a que quelques joueurs comme Lars et Sven en Bundesliga. Ils représentent la classe du football, le professionnalisme extrême, la fiabilité absolue, la volonté et l'engagement. Nous avons besoin de leurs qualités dans les six mois restants pour réaliser nos grandes ambitions sportives. C'est précisément cette ambition qui les caractérise, tous les deux, d'être engagés à 100% dans quelque chose jusqu'à la fin. »Lars et Sven, qui évoluent ensemble depuis quatre ans avec le club allemand, ont expliqué les raisons de ce choix. « Tous ceux qui nous connaissent savent que nous nous donnons à 100% chaque jour, indiquent-ils dans le communiqué. Cela a toujours été la condition de base pour nous. Malheureusement, il nous est de plus en plus difficile d'y accéder en permanence avec toutes les douleurs et les problèmes physiques dont nous souffrons de plus en plus. » Lars Bender a rejoint le Bayer Leverkusen en 2009 en provenance du TSV 1860 Munich et a disputé 337 rencontres pour le club allemand au poste d'arrière/milieu droit (26 buts et 36 passes décisives). Il est également capitaine de l'équipe. Cette saison, il a joué 15 matchs pour un total d'un but et deux passes décisives.L'histoire de Sven Bender avec la formation du Bayer est plus récente et débute en 2017 après huit ans passés au Borussia Dortmund. Il a disputé 123 rencontres avec le maillot noir pour un total de six réalisations et quatre passes décisives au poste de défenseur central. Pour le moment, Sven Bender a joué 10 matchs cette saison. Après Schürrle et Wagner récemment, les frères Bender quittent également la sélection nationale allemande où ils comptabilisent 26 sélections cumulées.