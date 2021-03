Leipzig : Konaté fatigué par les rumeurs d'un transfert à Liverpool

"Il y a l'Euro et mon retour en club ensuite"



Ce lundi, The Athletic a informé de négociations très avancées entre le RB Leipzig et Liverpool dans l'optique d'un transfert du défenseur central Ibrahima Konaté du côté d'Anfield . Une piste française donc pour les Reds de Jürgen Klopp, désireux de renforcer son axe central pour le futur alors que son équipe doit toujours composer sans la présence de Virgil van Dijk, absent depuis fin octobre et sa rupture aux ligaments croisés du genou à la suite d'un choc avec Jordan Pickford lors du derby de la Mersey contre Everton (2-2).Actuellement présent en Hongrie afin d'y disputer l'Euro Espoirs avec l'équipe de France, et titulaire face à la Russie dimanche soir lors du succès des joueurs dirigés par Sylvain Ripoll (2-0) , Ibrahima Konaté est revenu sur les rumeurs d'un éventuel transfert à Liverpool. Le joueur de 21 ans s'est amusé à sa façon des révélations sur ce thème.a-t-il indiqué, dans des propos accordés à L'Equipe.Après une entame de compétition ratée face au Danemark (revers 0-1), la France a su rebondir contre la Russie et devra s'imposer lors de son dernier match de groupe contre l'Islande, mercredi (18 heures) afin d'être certaine d'être présente lors des quarts de finale de l'Euro Espoirs, le 31 mai prochain.