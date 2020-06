Leipzig-Dortmund, qui sera le dauphin du Bayern ?

Si le Bayern Munich a remporté son huitième titre de champion consécutif grâce à sa victoire à Brême mardi (0-1), sans même attendre le match de Dortmund le lendemain, la victoire surprise des joueurs de Mayence dans la Ruhr (0-2) a permis à ces derniers de faire un pas quasiment décisif vers le maintien, avec cinq points d’avance sur l’actuel barragiste, le Fortuna Düsseldorf, tout en rajoutant du suspense dans la lutte pour la deuxième place entre les hommes de Lucien Favre et leur poursuivant, le RB Leipzig, qui compte trois points de retard au classement après son faux pas contre Düsseldorf (2-2), avec deux buts encaissés dans les toutes dernières minutes.



Deux clubs qui s’affrontent samedi après-midi (15h30) lors du choc de l’avant-dernière journée. "Honnêtement, la deuxième place, on s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est la Ligue des champions", a assuré Julian Nagelsmann, l’entraîneur de Leipzig (3e, 63 points), sous la menace du Bayer Leverkusen (4e, 60 points) et du Borussia Mönchengladbach (5e, 59 points). "Nous voulons confirmer que nous sommes bien le numéro deux du football allemand", avait lâché Michael Zorc, le directeur sportif du BVB, lors de l’affrontement contre Mayence, avant de tancer ses joueurs à l’issue du match. "Certains ont joué comme s’ils étaient déjà en vacances", tonnait-il ensuite.

Nagelsmann défend Werner

"Je ne l’espère pas", avait répondu son entraîneur Lucien Favre. "On comprend que la saison a été longue, et qu’elle duré un mois et demi de plus en raison de la situation. On pourrait croire que c’est un peu comme à l’école, quand il ne reste plus qu’une semaine. Mais ce n’est pas notre cas. On donne 100% à chaque match", a ainsi assuré le technicien suisse. Qui ne pourra pas compter sur Achraf Hakimi, suspendu. Dans le camp d’en face, Nagelsmann pourra lui bien compter sur Timo Werner, qui vient de s’engager avec Chelsea et ne disputera pas les quarts de finale de la Ligue des champions avec le club allemand en août.



"Je voudrais prendre sa défense, a d’ailleurs déclaré son entraîneur en conférence de presse. Je n’aime pas la manière dont il est dépeint aujourd’hui. J’ai lu des articles comme quoi ce n’était pas un vrai sportif, parce qu’il ne voulait plus jouer la Ligue des champions avec nous. Mais je comprends sa position et celle de son équipe. Et il va tout donner pour nous sur les deux derniers matchs, et certainement marquer lors de ces deux matchs", a lâché Nagelsmann. Le deuxième meilleur buteur de Bundesliga, avec 26 réalisations, lui donnera-t-il raison dès samedi après-midi ?