Le Borussia Mönchengladbach annonce les départs de Thuram et Bensebaïni !

Un gros chantier attend les dirigeants du Borussia Mönchengladbach cet été. A la peine cette saison avec une triste 10ème place de Bundesliga, le club allemand va perdre plusieurs éléments majeurs en juin prochain. Certains cadres sont en fin de contrat, à l’image de Marcus Thuram et Ramy Bensebaïni. Si le club a longtemps tenté de les faire prolonger, l’international français et l’international algérien ont décidé de changer d’air et de se laisser tenter par une nouvelle aventure. Le Barça s’intéresse notamment au fils de Lilian Thuram, tandis que le Borussia Dortmund serait en bonne voie pour boucler l’arrivée du défenseur.

Le Borussia a tenté de les prolonger

Sur le site internet du club, Roland Virkus a détaillé la situation. Le directeur sportif de Mönchengladbach a regretté le départ de ses deux joueurs : « nous étions en discussion ouverte avec les deux joueurs et connaissions la situation. C'est dommage qu'ils ne prolongent pas leurs contrats actuels, qui expirent cet été, car tous les deux nous ont beaucoup apporté sur le plan sportif ces quatre dernières années, explique le directeur sportif. Nous comprenons également que nos fans sont déçus qu'ils ne restent pas tous les deux. Au cours des dernières années, cela a toujours fait partie de notre approche de recruter des joueurs talentueux, de les développer davantage et, à un certain moment, de leur permettre également de partir, car nous ne pouvons pas les garder éternellement. Dans un monde idéal, nous aurions perçu une indemnité de transfert intéressante. Ce n'est évidemment pas bon que ce ne soit pas le cas cette fois. »