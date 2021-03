Le Bayern prolonge l’une de ses pépites

Jamal Musiala est la grande révélation de la saison en Allemagne et les responsables du Bayern se sont empressés de le cadenasser. Le joueur de 18 ans, qui a fait des débuts fracassants avec l’équipe première bavaroise cette saison, a étiré son bail à l’Allianz Arena jusqu’en 2026. De quoi refroidir les éventuels prétendants de ce prodige.

Au Bayern, tout le monde est déjà sous le charme

Lancé dans le grand bain par Hansi Flick, Musiala s’est très vite mis en évidence avec la formation bavaroise. Il a enchainé les bonnes prestations, mais aussi les gestes décisifs. Il compte déjà 26 apparitions avec les champions d’Europe et 4 réalisations, dont celle signée contre la Lazio en Ligue des Champions. Ce jour-là, il était devenu le deuxième plus jeune joueur à inscrire un but lors d’un match à élimination directe de la C1 derrière Bojan Krkic.

Cette semaine, son coéquipier Joshua Kimmich s’est montré très élogieux à son endroit, en affirmant ce que le joueur d’origine anglaise a montré lors des matches n’est qu’une maigre partie de son immense talent : « Déjà lors de ses premières séances d'entraînement avec nous, vous pouviez voir qu'il pouvait vraiment faire quelque chose de spécial. Il est plein de trucs, imprévisibles et aussi très dynamique lorsqu'il s'agit de contrôler le ballon, surtout lors de sa première touche. Il essaie toujours de faire avancer le ballon. Il est très avancé pour son âge. Je pense qu'il cherchera à sortir encore plus de sa coquille à mesure que sa confiance en lui augmentera également."