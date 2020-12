Le Bayern ne connait pas la crise

L'année 2019-2020 a été faste pour le Bayern Munich. Une Bundesliga, une Coupe d'Allemagne, deux SuperCoupes et la Ligue des champions dans la musette, le club bavarois s'est régalé, et a même évité la crise financière. Car malgré le contexte compliqué, lié à la pandémie de Covid-19, le club allemand a annoncé ce vendredi avoir terminé le dernier exercice dans le vert.

Sur son site internet, le Bayern affiche un bénéfice net de 9,8 millions d'euros. Un petit exploit lorsque l'on connait les difficultés que d'autres mastodontes européens connaissent. Pour la saison dernière, Munich indique donc un chiffre d'affaires total de 698 M€ et un résultat opérationnel de 104.5 M€. Ce qui aboutit au final et après dépenses, à un excédent de 17 M€ avant impôts, et 9,8 après.

Rummenigge se félicite

Si les Bavarois ont bien géré leurs ressources, c'est aussi grâce aux transferts réalisés, avec notamment la vente de Mats Hummels à Dortmund (30 M€), de Renato Sanches à Lille (20 M€), ou encore de Marco Friedl au Werder Brême (20 M€). Le PDG du Bayen, Karl-Heinz Rummenigge, s'est en tout cas félicité de ces bons résultats, dans une lettre publiée sur le site du club : "La pandémie liée au coronavirus a été un fardeau majeur pour le football au cours de la saison 2019/20. Cela a également affecté le Bayern. (...) Nous avons pu clôturer la saison avec un bénéfice (...) grâce notamment au succès exceptionnel de l'équipe."