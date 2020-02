Le Bayern Munich concocte un maillot spécial pour ses 120 ans

Le Bayern de Munich est un club prestigieux et qui donne une grande importance à son passé. Le club bavarois entend le démontrer en célébrant comme il se doit le 120e anniversaire de sa création. Ça sera dans une dizaine de jours, et parmi les initiatives prévues à cette occasion il y a la conception d’un maillot spécial. L’équipementier du club (Adidas) a élaboré une tunique vintage, et qui ressemble à celle que portait la formation bavaroise à l’occasion de la toute première saison du championnat d’Allemagne en 1932.

La prestigieuse marque a déjà présenté le maillot en question sur son site officiel, et des joueurs de l’équipe première, tels que Thomas Muller, Serge Gnabry ou David Alaba, ont effectué une séance photo pour mettre en valeur ce nouveau produit. Au vu des clichés, force est de constater que celui-ci, classique et dépourvu de tout sponsor, est assez séduisant. Sur le col du maillot, on peut notamment lire l’inscription « 120 JAHRE » (120 ans). A noter que les champions d’Allemagne ne porteront cet ensemble qu’à une seule et unique reprise. Et il sera commercialisé à partir du 27 février dans les boutiques officielles du club.