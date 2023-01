Kolo Muani, la stat vieille de 18 ans dépoussiérée par l'attaquant !

Transféré de la Ligue 1 et de Nantes en Bundesliga et à Francfort cet été, Randal Kolo Muani est l'auteur d'un début de saison remarquable en Allemagne, comme le prouve cette stat vieille de 18 ans dépoussiérée par l'attaquant français... Auteur d'une entrée qui avait changé le match, en finale de la Coupe du monde contre l'Argentine avec la France, le jeune joueur de 24 ans a repris sa marche en avant de manière très solide.

Une stat qui tombe en Bundesliga vieille de 18 ans

Avec son club de l'Eintracht, désormais deuxième de Bundesliga après sa victoire 3-0 face à Schalke ce samedi, l'attaquant a délivré une nouvelle passe décisive. Sa... 10e de la saison, en 15 rencontres., excusez du peu ! Une forme de record, car aucun autre joueur n'avait réalisé pareille prouesse depuis quasiment vingt ans. Avec ce nouveau "caviar", il prend par ailleurs la tête du classement des passeurs, et rejoint ses devanciers statistiques de la saison 2004-2005. "Il est ici et doit encore un peu rester. Nous ne pensons pas à un départ mais plutôt à cette saison et aux prochaines années ensemble" a commenté le directeur sportif de Francfort, Markus Krösche, au micro de Sky Sport après le match. Reste une question : jusqu'où ira RKM pour sa première année en Bundesliga ?