Kingsley Coman, parti pour rester au Bayern

Son récent changement de numéro de maillot a rassuré les fans sur son avenir. Il y a près d'un mois, le Bayer Munich annonçait que Kingsley Coman (25 ans) abandonnait le n°29 pour récupérer le n°11 laissé vacant par Douglas Costa (prêté au Gremio par la Juventus). Si tout peut se passer très vite sur la planète football, il est fort probable que l'international français (30 sélections, 5 buts) reste en Bavière où il s'apprête à débuter sa septième saison. Pour preuve : sa titularisation lors de la Supercoupe d'Allemagne mardi dernier contre Dortmund (3-1) et son quart d'heure disputé contre le Borussia Mönchengladbach lors de la première journée de Bundesliga. Le nouvel entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann (ex RB Leipzig) a d'ores et déjà annoncé qu'il comptait sur l'ancien Parisien, très apprécié dans le vestiaire.

Et le moins que l'on puisse dire est que c'est réciproque à la lecture des impressions données par Kingsley Coman il y a quelques jours : « Nous avons vraiment hâte de jouer à nouveau devant nos fans. C'est quelque chose de très important pour nous et nous allons essayer de tout gagner pour eux cette saison. (...) Julian Nagelsmann a beaucoup d'idées. Il parle très vite et dit beaucoup de choses en peu de temps. C'est un nouveau défi, nous avons besoin d'un peu de temps pour intégrer les changements, mais une fois que nous aurons tout mis en place, je pense que l'équipe va vraiment être performante. » Malgré cela, tout n'a pas été simple ces dernières semaines en interne.

Une demande d'augmentation qui passe mal



Si la relation entre Kingsley Coman et le Bayern Munich a longtemps ressemblé à un long fleuve tranquille, les quelques mois derniers ont été le théâtre de quelques brides entre les deux parties. Sous contrat jusqu'en 2023, apprécié par ses coéquipiers et l'état major bavarois, le Parisien aurait fait part à ses dirigeants, de sa volonté d'être augmenté à hauteur des émoluments perçus par Robert Lewandowski (20 millions brut). Face au refus du board et à sa contre-proposition largement inférieure (13 millions d'euros), le clan du Français s'était montré insatisfait.

Malgré la volonté du Bayern de prolonger son joueur, le dossier a clairement cristallisé la relation entre les deux parties. « S'il n'accepte pas nos conditions, nous serons obligés d'être pragmatiques et d'envisager son départ, sachant qu'avec la pandémie, nous sommes contraints de faire preuve de prudence avec nos dépenses. Le temps des folies est révolu » avait sèchement répondu le président d'honneur Uli Hoeness. Depuis, aucune information n'a filtré au sujet de la prolongation de Kingsley Coman, légèrement touché (contusion au muscle fessier) et absent ce dimanche contre Cologne.