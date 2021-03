Kimmich révèle son idole de jeunesse

"Mon modèle a toujours été Xavi Hernandez de Barcelone". Dans un entretien accordé à Bild cette semaine, Joshua Kimmich n'hésite pas longtemps avant de dévoiler le nom du joueur qui l'a le plus inspiré. "Il n'a jamais été le plus grand, mais il a joué avec vision, technique et faisait de superbes passes, amenant toujours les autres avec lui dans le match. Il m'a impressionné et c'est comme ça que je voulais jouer. J'ai appris à le connaître lors d'un camp d'entraînement à Doha et ce fut un moment vraiment cool !".

Kimmich admire également la constance de CR7 et Messi

Considéré comme une pièce indispensable du Bayern Munich, l'international allemand a également encensé les deux monstres de l'ère contemporaine. « Cristiano Ronaldo et Lionel Messi... Pour moi, c'est tellement impressionnant, presque incroyable, comment vous pouvez maintenir ce niveau pendant plus de 15 ans. J'aimerais voir ce qu'ils font tous les jours. ».