Jürgen Klinsmann remplace Ante Covic comme entraîneur du Hertha Berlin (officiel)

Plus de dix ans après, Jürgen Klinsmann est de retour comme entraîneur en Bundesliga. Trois semaines près avoir été nommé membre du Conseil de Surveillance du Hertha Berlin, il en a pris ce mercredi le poste d’entraîneur. Il y remplace Ante Covic, dont le contrat a été rompu d’un accord à l’amiable. Le technicien croate (44 ans), qui avait fait toutes ses classes d’entraîneur au Hertha, avait hérité de l’équipe première en début de saison. Klinsmann n’a plus entraîné en club depuis son passage de neuf mois par le Bayern Munich, en 2008-09.

L’ancien international allemand (55 ans) a passé la majeure partie de sa carrière de coach auprès de sélections, la Mannschaft puis les Etats-Unis. Nommé jusqu’à la fin de la saison, Klinsmann hérite d’une équipe actuellement 15eme de Bundesliga, à égalité de points avec le barragiste.

