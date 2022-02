« Je suis déçu et frustré », Choupo-Moting déballe

Annoncé dans le onze camerounais qui devait débuter ce samedi contre le Burkina Faso, Eric-Maxim Choupo-Moting a ensuite refusé de jouer cette petite finale de la CAN 2021.

« J’ai dit au coach que je ne pouvais pas jouer ce match parce je ne me sentais pas bien psychologiquement, à cause de tout ce qui s’est passé. Je suis venu aider l’équipe à gagner la CAN. Le coach m’a montré qu’il ne compte pas à 100% sur moi », a déclaré l’attaquant camerounais du Bayern Munich, en zone mixte après la rencontre. « On a joué 120 minutes en demi-finale et il ne m’a même pas fait entrer. Pour moi, c’est un manque de respect. J’étais obligé de dire la vérité au coach. Je suis très déçu et très frustré. Je ne pouvais pas jouer ce soir, mais j’étais à 100% avec l’équipe », a-t-il poursuivi.

Dans la soirée, un bref message audio du père du joueur , Just Choupo-Moting, se voulait encore plus clair. « C'est nous qui avons décidé de ne pas jouer. Il devait être capitaine. On a refusé, et on a décidé qu'il ne jouerait plus avec Toni Conceiçao », a dit Choupo-Moting Senior. La guerre est désormais déclarée entre le joueur du Bayern et le coach portugais des Lions Indomptables. Sans le premier nommé, le Cameroun a décroché samedi la troisième place de la CAN 2021.