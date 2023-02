Hoffenheim : le TSG licencie son entraîneur André Breitenreiter

L'aventure du côté du TSG Hoffenheim est terminé pour André Breitenreiter. Le coach allemand de 49 ans, débarqué l'été dernier en provenance de Zurich, a été licencié en ce lundi 6 février par le club de Bundesliga. Ainsi, le TSG, en grande difficulté en championnat avec une 14e place et surtout aucune victoire depuis le 18 novembre dernier, a décidé de prendre les devants en vue d'un changement de poids. Et cela vient donc de se concrétiser avec le licenciement de Breitenreiter. Au travers d'un communiqué, Hoffenheim indique avoir mis fin à l'aventure du coach de 49 ans, auteur de seulement deux nuls sur les dix derniers matchs d'Hoffenheim (pour huit défaites).

Hoffenheim licencie son coach

"Le TSG Hoffenheim a libéré son entraîneur-chef André Breitenreiter. Le professeur de football de 49 ans est arrivé au club de football de Bundesliga en début de saison, avec lequel il a toujours un contrat jusqu’au 30 juin 2024", écrit le TSG dans son communiqué ce lundi. Hoffenheim va maintenant devoir trouver un nouveau coach d'ici les prochains jours en vue d'une mission maintien qui ne sera pas des plus simples. Pour l'heure, le TSG compte trois points d'avance sur Stuttgart, 16e et barragiste. Il va vite falloir renouer avec la victoire pour éviter de vivre une fin de saison plus que délicate.