Herbert Hainer succède à Uli Hoeness comme président du Bayern

Hainer travaillera avec Rummenigge jusqu'en 2021

Une page se tourne au Bayern Munich. Après quarante ans passés au club, Uli Hoeness quitte le prestigieux club bavarois. Son départ a été ce vendredi à l’issue de l’assemblée générale annuelle, effectuée à l’Olympiahalle et devant plus de 12000 personnelles.La nomination de ce dernier n’est pas une surprise. Il était le favori depuis plusieurs mois. Comme son prédécesseur, Hainer (65 ans) est un ancien footballeur, mais il est aussi etIl y a passé près de quatre décennies, occupant entre autres le rôle de président. Il a quitté ensuite l’entreprise en 2016, après avoir notamment contribué aux gains colossaux réalisés par la firme à trois bandes.Depuis trois ans, Hainer siégeait au conseil de surveillance du Bayern Munich. C’est là qu’il a fait connaissance de Hoeness et que ce dernier l’a adoubé en tant que futur patron du club. Le nouvel homme fort du Bayern génère désormais beaucoup d’attentes, surtout que le club ne traverse pas vraiment sa période la plus faste, même s’il sur le plan économique les résultats de 2019 sont très encourageants. Sa cohabitation avec Karl-Heinz Rummenigge sera également scrutée de près, bien qu’elle ne devrait pas durer longtemps vu l’ancien Ballon d’Or compte également partir en 2021. Un certain Oliver Kahn lorgne sur sa fonction.