Guerreiro, déjà un grand joueur ?

Raphael Guerreiro est dans l’épanouissement total., et encore décisif lors de la rencontre suivante à Wolfsbourg (0-2), le champion d’Europe portugais réussit « sa plus belle saison » d’après Patrick Guillou : « Sa prolongation de contrat a joué sur sa confiance, il est beaucoup plus relâché et bénéficie du changement de système. Son positionnement n’était pas clairement identifié, entre latéral gauche ou milieu, dans un 4-3-3 ou un 4-4-2… Désormais, en 3-4-3, il sait qu’il a Dan-Axel Zagadou ou Manuel Akanji derrière pour fermer. »





Pour notre consultant, les qualités ont toujours été les mêmes : « Une main à la place du pied, c’est un vrai joueur qui transpire le football, il joue devant 82 000 spectateurs comme dans une cour de récré. Il a simplement gagné en maturité et en expérience. » A seulement 26 ans, l’ancien Lorientais a toujours été titulaire à Dortmund, à tel point qu’il semble faire partie des meubles. Arrivé en 2016 sous les ordres de Thomas Tuchel, il a seulement été très contrarié par les blessures lors de sa deuxième année (neuf matchs). Certaines de ses statistiques sont surprenantes, comme ces six buts dès sa première saison, ou encore ces quatre buts en six rencontres de Ligue des Champions l’an passé. Et cette année, le voilà à huit buts !



Patrick Guillou se dit « dithyrambique » au sujet de ce joueur constamment visé, entre autres, par le PSG : « Il est tellement positif, dans la construction du jeu comme dans le contre-effort. Il n’est pas uniquement concerné par le jeu offensif. Il a les jambes, certes, mais aussi cette culture tactique héritée de Christian Gourcuff et Sylvain Ripoll. » Notre spécialiste de Bundesliga l’affirme enfin haut et fort, Raphael Guerreiro n’a rien à envier à un Juan Bernat, bien au contraire. Avec cette formule polie, énoncée dans un sourire : « Son comportement défensif est plus imprégné. »