C'est le mec normal, celui à qui on peut s'identifier et dont l'Allemagne se fait une spécialité, dans la lignée de Thomas Müller. A 23 ans, Luca Waldschmidt n'est connu que des suiveurs avisés de la Bundesliga, voire de la Mannschaft puisqu'il a joué trois fois en octobre et novembre (après un premier appel en septembre). C'est d'ailleurs à cause de la sélection qu'il vient de rater deux mois de compétition, ne reprenant que mi-janvier. Titulaire lors de ses deux premières capes, son entrée en jeu face à la Biélorussie l'a rapidement vu percuter le gardien adverse avec fracas : commotion cérébrale, fracture au visage, blessures au genou et à la cheville.



Le nom de Waldschmidt peut aussi vous dire quelque chose si vous avez suivi l'Euro Espoirs cet été. Sur la lancée de sa première belle année avec Fribourg (neuf buts en 30 matchs, pour cinq buts en 14 rencontres cette saison), il est tout simplement devenu le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, avec sept réalisations. Pas vraiment attaquant de pointe, il adore Antoine Griezmann et cherche à copier son jeu, comme l'expliquait le Süddeutsche Zeitung dans un portrait. Adepte du régime végan, il a affolé Fribourg au mois d'août en annulant une livraison de caisse de légumes, ce qui a été interprété comme une possibilité de départ...

Le missile XXL de Waldschmidt :





Mais Waldschmidt, qui n'avait pas réussi à percer plus jeune à l'Eintracht Francfort puis à Hambourg, est toujours là, continuant de venir à l'entraînement en Vespa. « Il a totalement les pieds sur terre, ce qui est très rare dans le football, explique son coéquipier Robin Koch à Goal.com. Même s'il met un triplé, il ne changera pas son comportement. » Il a transformé le penalty de la victoire face à Hoffenheim, il y a deux semaines, sous les yeux de Joachim Löw. « Je ne savais pas qu'il était là, il n'envoie pas de SMS pour avertir de sa présence », sourit l'intéressé pour Kicker. Le 16 juin, à Munich, ce sera le choc Allemagne - France à l'Euro. Waldschmidt croisera peut-être son idole « Grizou ».