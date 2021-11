Fribourg, un doux équilibre à maintenir

Qu'on ne s'y méprenne pas : Fribourg n'est pas construit pour jouer la Ligue des champions. L'équipe surprise du début de saison avait beau rester la dernière invaincue en Bundesliga, avant sa défaite ce week-end sur le terrain du Bayern (2-1), il ne peut s'agir d'une déception à proprement parler. Patrick Guillou, enfant du club, maîtrise évidemment son sujet : "La relation entre Christian Streich, pur produit de l'institution avec qui j'ai évolué, et ses joueurs fonctionne. Sur le football total, le pressing haut et la volonté de ne pas subir." Mais notre consultant est le premier à craindre que son nouveau stade, dans lequel l'équipe s'est installée depuis deux matchs, perturbe la belle harmonie que connaît Fribourg depuis tant d'années.



"Le public de Fribourg est familial et jeune, dynamique, on fait la fête comme au hockey. On mange des saucisses et boit tranquillement des bières avant les matchs. C'est la cote de sympathie la plus élevée en Bundesliga. Mais avec des loges et un nouveau public, qui serait plus spectateur que supporter et connaisseur, j'ai peur que les attentes ne soient plus en rapport avec la qualité de l'effectif. Même à l'intérieur du club..." A suivre. En attendant, ce club au confluent de la rigueur allemande, de la fantaisie française et de la douceur suisse continue de marier parfaitement cette philosophie de la ville avec ses préceptes.

[📺 RESUME VIDEO] 🇩🇪 #Bundesliga

💪 Le Bayern signe une courte victoire 2-1 sur sa pelouse face à Fribourg, dernière équipe invaincue de Bundesliga !

👉 Goretzka et Lewandowski sont les buteurs bavarois, Haberer réduit la marque dans le temps additionnel.https://t.co/4D1rXBXqbn

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 6, 2021



Chaque saison, Fribourg fait en sorte d'équilibrer ses comptes en s'appuyant sur une vente importante. L'an passé, Baptiste Santamaria a signé à Rennes, après Luca Waldschmidt la saison précédente à Wolfsbourg. La stratégie locale est parfaitement huilée : aller chercher des pépites dans les divisions inférieures, avec un gros volume de jeu, de vraies valeurs de solidarité et un maximum de qualité technique. Il y a aussi une sacrée école de gardiens de but : six gardiens titulaires de Bundesliga sont passés par Fribourg, soit un tiers du championnat (Oliver Baumann, Roman Bürki...) !



Au sein de l'effectif en place, on trouve le défenseur Christian Günter qui a réalisé toute sa carrière au club, ainsi que les attaquants Vincenzo Grifo et Lucas Höler, ou encore l'ailier français Jonathan Schmid. Tout ce qu'il faut, donc, pour réussir un début de saison très au-delà des attentes. Et pour aller chercher au final une première moitié de tableau, ce qui serait déjà synonyme de saison réussie pour un club simplement habitué à assurer son maintien en jouant du mieux possible. Pourquoi pas une sixième place, ce qui serait le meilleur résultat depuis le retour en Bundesliga il y a cinq ans (septième en 2017) ?