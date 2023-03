Francfort : le club veut conserver Kolo Muani jusqu'à l'Euro 2024, aucune vente du joueur au programme ?

L'Eintracht Francfort et Randal Kolo Muani, une aventure qui fonctionne énormément depuis l'arrivée de l'attaquant français l'été dernier. Après avoir disputé la Coupe du monde avec l'Equipe de France, l'ancien attaquant de Nantes est revenu transformé en Allemagne et il s'est transformé en véritable machine à but. Auteur d'une deuxième partie de saison folle, l'international français attire les convoitises mais il se trouve que Francfort ne veut pas vendre sa pépite et compte conserver Kolo Muani jusqu'à l'Euro 2024. Une vente n'est envisagée qu'après la compétition en Allemagne mais bien évidemment, Francfort a fait comprendre qu'en cas d'offre dingue pour le joueur des Bleus, alors une vente aurait lieu.

Kolo Muani parti pour rester à Francfort ?

Auteur de 11 buts et 12 passes décisives en Bundesliga avec Francfort, Kolo Muani fait partie des véritables révélations de la saison et l'attaquant attire les convoitises. Tandis que des clubs comme le Bayern Munich, le PSG ou Manchester United seraient intéressés par sa venue, il se trouve que le journaliste Fabrizio Romano indique que Francfort espère conserver son attaquant une saison de plus et le vendre après l'Euro 2024. Mais une offre dingue pourrait faire changer d'avis les dirigeants. Estimé à 20 millions d’euros à son arrivée en Allemagne, il ne vaudrait pas moins de 65 millions selon Transfermarkt, et des offres à hauteur de 120 millions d’euros sont évoquées. Autant dire que l'avenir de Kolo Muani à l'Eintracht s'annonce incertain et que son mercato d'été risque d'être agité...