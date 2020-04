Erling Haaland espère rencontrer Zlatan Ibrahimovic grâce à Raiola

Mino Raiola tient sa nouvelle pépite. Après Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba ou encore Mario Balotelli, l'agent italo-néerlandais gère aussi la carrière d'Erling Haaland. Révélation de cette saison, le grand attaquant norvégien fascine autant par sa personnalité singulière que par ses performances exceptionnelles. Après une éclosion express au RB Salzbourg, Haaland a empilé les buts sous le maillot du Borussia Dortmund, y compris en Ligue des champions. Son ambition débordante, son exigence, son obsession pour le but, son morphotype et sa mentalité appellent inévitablement la comparaison avec un certain Zlatan Ibrahimovic.

Haaland n'a encore jamais rencontré Ibrahimovic

Haaland a toujours clamé son admiration pour Ibrahimovic, mais il confie n'avoir encore jamais rencontré en personne le Suédois. Qui de mieux que Mino Raiola pour les réunir ? "Si j'ai déjà parlé à Zlatan ? Non, mais nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Si Mino Raiola pourrait arranger une entrevue ? Nous verrons !", a déclaré le buteur de Dortmund dans des propos accordés à FourFourTwo.