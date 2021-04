Quatre ans après avoir signé à l'AC Milan pour 38 millions d'euros, André Silva pourrait à nouveau changer de club contre un chèque à deux chiffres. Malgré une expérience ratée en Italie, il a su se relancer pour revenir dans le viseur des plus grands clubs d'Europe. Depuis l'été 2019, l'attaquant est le leader offensif de l'Eintracht Francfort et un des meilleurs joueurs de Bundesliga. En un peu moins de deux saisons, il a été décisif à 46 reprises en 51 matchs de championnat. Depuis le début de l'exercice 2020-2021, le Portugais a inscrit 23 buts. Il a marqué plus de buts qu'Erling Haaland et se retrouve également au centre des rumeurs de transfert. A 25 ans et à seulement deux ans de la fin de son contrat, le joueur aux 38 sélections avec la Seleçao ressemble à une très belle affaire.

André Silva, la solution de repli des prétendants à Erling Haaland



Et c'est parce qu'il coûte beaucoup moins cher que le jeune attaquant norvégien qu'André Silva est surveillé par plusieurs formations. D'après les journaux allemands, un transfert vers un grand club européen serait possible pour 30 millions d'euros. Une aubaine pour l'Atlético Madrid ou le FC Barcelone. Une arrivée en Liga où il a déjà joué pendant un prêt à Séville en 2018-2019 pourrait lui permettre de continuer sa progression tout en évitant les problèmes d'adaptation rencontrés quand il a quitté son Portugal natal pour l'AC Milan. Wolverhampton, où l'importante colonie portugaise pourrait faciliter son intégration, aurait aussi un œil sur lui. Ses intérêts étant gérés par Jorge Mendes qui est un proche des Wolves, un transfert en Premier League n'est pas à exclure.

D'autant plus qu'il bénéficie de l'intérêt d'autres formations anglaises. Arsenal pense aussi à lui selon le Daily Mirror tout comme Manchester United d'après Sky. A Old Trafford, comme au Camp Nou d'ailleurs, le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga est considéré comme la parfaite solution de repli en cas d'échec des négociations avec le clan Haaland. Les prétendants sont prestigieux et déjà nombreux pour un attaquant qui pourrait profiter de l'Euro pour voir sa valeur augmenter encore un peu plus.

Une qualification en Ligue des Champions qui peut tout changer ?



En attendant, son rendement permet à l'Eintracht Francfort d'espérer une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Si les Aigles y parviennent, le natif de Baguim do Monte pourrait rester sur les rives du Main pour y découvrir la C1. Un bon moyen de se tester au plus haut niveau du football européen avant de retenter l'expérience d'un cador du Vieux-Continent.

André Silva, l'autre Portugais en forme !