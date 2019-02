Dortmund: Les stats hallucinantes d’Alcacer

Auteur d’un triplé, samedi, après son entrée en jeu face à Augsbourg (4-3), Pablo Alcacer n’en finit plus d’affoler les compteurs. Depuis le début de saison, l’international espagnol en est en effet, toutes compétitions confondues, à sept buts en quatre matches dont une seule titularisation.

Ses statistiques sont du coup d’autant plus impressionnantes en se référant au seul temps de jeu. L’attaquant du Borussia n’a en effet eu besoin que de 171 minutes pour inscrire ces sept buts, soit un but toutes les 24 minutes. Ce qui en fait l’attaquant le plus efficace parmi les principaux championnats européens.