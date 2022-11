L'international anglais Jude Bellingham était lié à un départ du Signal Iduna Park avant la saison 2022-23 après 12 mois impressionnants en club et en sélection. Cependant, les géants de la Bundesliga ont décidé de ne pas le vendre, en raison du transfert d'Erling Haaland à Manchester City.

Bellingham se rapproche du Real

City figure sur la liste des équipes de Premier League intéressées par une offre pour le milieu de terrain de 19 ans, aux côtés de Manchester United, Liverpool et Chelsea. Des rapports précédents du Daily Mail laissaient entendre que le Real Madrid était prêt à payer les 100 millions d'euros demandés par Dortmund en 2023, si Bellingham choisissait de ne pas prolonger son contrat au-delà de 2025 en Allemagne. Selon de nouvelles informations de Fichajes.net, Los Blancos sont prêts à offrir à Bellingham l'une de leurs nouvelles places dans l'effectif extracommunautaire. Les trois Brésiliens Rodrygo Goes, Eder Militao et Vinicius Junior ont désormais tous obtenu la citoyenneté européenne, la flexibilité de transfert de Bellingham étant limitée par le Brexit.