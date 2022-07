Haller s'est fait découvrir une tumeur testiculaire au début du mois et a depuis été opéré avec succès. Il entame maintenant le chemin de la guérison avec son nouveau club. "On discute encore du type de thérapie dont il aura besoin, mais il est clair qu'il sera absent pendant quelques mois", a déclaré le directeur sportif Sebastian Kehl.

Des mois d'absence pour Haller

Le journal allemand Bild a rapporté que l'opération s'est déroulée comme prévu et que le joueur est maintenant avec sa famille, attendant des conseils sur les prochaines étapes de son rétablissement. Avec la Coupe du monde 2022, les ligues européennes seront en pause à partir de novembre, l'année civile de Haller est déjà terminée. En revanche rien n'a été filtré sur l'état de santé de l'international ivoirien depuis l'opération, si ce n'est qu'elle a été un succès. Reste à savoir quelle thérapie il devra suivre et combien de temps il devra restera sur la touche.



Haller n'est arrivé à Dortmund que cet été en provenance de l'Ajax. Il a été recruté pour combler le vide laissé par le départ d'Erling Haaland à Manchester City. Le joueur de 28 ans a brusquement quitté le camp d'entraînement de pré-saison en Suisse après la découverte de la tumeur lors de tests médicaux.