Coupe: Le Bayern Munich s'en sort à Bochum

Pour son entrée en lice en Coupe d'Allemagne ce mardi soir, le Bayern Munich est apparu en souffrance sur la pelouse de Bochum, pensionnaire de Bundesliga 2. Les champions d'Allemagne en titre ont certes validé leur qualification pour les huitièmes de finale, forts d'un court succès (1-2), mais ont dû puiser dans leurs ressources pour arracher cette victoire.

Car les Bavarois, avec Corentin Tolisso, Benjamin Pavard et Kingsley Coman titularisés, ont couru après le score durant une bonne partie de la rencontre, suite au csc d'Alphonso Davies (1-0, 36e). Les hommes de Niko Kovac ont finalement réussi à égaliser grâce à Serge Gnabry (83e), puis c'est Thomas Müller, sorti du banc, qui a signé le but de la victoire (89e). Un peu plus tôt dans la journée, Hoffenheim, le VfB Stuttgart ou l'Union Berlin ont aussi franchi l'écueil des 16e de finale.