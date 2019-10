Coupe d'Allemagne: Leipzig cartonne Wolfsbourg

Le RB Leipzig s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne après avoir étrillé Wolfsbourg (1-6), ce mercredi. Grâce notamment à un Timo Werner des grands soirs, auteur d'un doublé et de deux passes décisives, les adversaires de l’OL en Ligue des champions ont ainsi mis un terme à la série de 13 matches sans défaite des Loups.

Dans les autres résultats de la soirée, le Werder a dominé Heidenheim (4-1), tandis que Kaiserslautern et Verl se sont imposés après tirs au but, respectivement face à Nuremberg et Holstein Kiel.