Coronavirus : L'idée de Lehmann pour éviter les huis clos

Comme la plupart des championnats européens, la Bundesliga s’est arrêtée à la mi-mars, alors qu’il restait encore neuf journées à disputer et que le Bayern Munich comptait quatre points d’avance sur le Borussia Dortmund et cinq sur Leipzig. Les dirigeants des clubs professionnels allemands se réuniront ce jeudi par visio-conférence pour décider quelle suite donner à la saison, alors que l’Allemagne, où 4642 personnes sont décédées à cause du coronavirus, entame son déconfinement ce lundi. Interrogé sur la chaîne Sport1, l’ancien gardien international Jens Lehmann (50 ans, 61 sélections), a donné son avis quant à une éventuelle reprise à huis clos.

Espacer les spectateurs de dix mètres

« Je pense que les politiques ont bien fait d’imposer le confinement. C’était une bonne chose aussi pour les joueurs. Mais je pense que ce serait une erreur de faire se jouer les matchs à huis clos. D’habitude, 75 000 personnes entrent dans l’Allianz Arena (le stade du Bayern Munich, ndlr), pourquoi on n’y installerait pas 20 000 personnes, en les espaçant de dix mètres ? », s’est demandé l’ancien gardien de Schalke 04, du Borussia Dortmund ou encore d’Arsenal ? Sa proposition n’a pas été très bien accueillie outre-Rhin.